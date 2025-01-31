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31.01.2025 (19:30)

Корвет «Сообразительный» выполнил артиллерийские стрельбы в морском полигоне Балтийского флота

В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, экипаж корабля выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели.

Во время выхода в море экипаж корвета «Сообразительный» провел комплекс артиллерийских стрельб по макету плавающей мины. Практические стрельбы выполнялись из 30-мм артустановки АК-630.

Ведение артиллерийской стрельбы осложнялось вводными по радиационной, химической и биологической опасности, поступлению воды и возгораниям в отсеках. В результате выполнения стрельб все назначенные цели были успешно поражены.

Помимо артиллерийской стрельбы, экипаж корвета отработал задачи по противовоздушной обороне, выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также выполнил ряд противодиверсионных мероприятий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Корабли , Боевая подготовка , Полигон
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