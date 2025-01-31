31.01.2025 (21:00)

Силы поисково-спасательного обеспечения Балтийского флота провели учение по оказанию помощи аварийному кораблю

С силами поисково-спасательного обеспечения Балтийского флота проведено плановое учение по оказанию помощи аварийному кораблю в море.

В мероприятии были задействованы ракетный катер «Димитровград», спасательный буксир СБ-123, рейдовый водолазный катер РВК-2162, малый морской танкер «Александр Гребенщиков» и вертолет Ка-27ПС морской авиации Балтийского флота.

Экипажи кораблей, судов и вертолета отработали организацию поисково-спасательных действий и оказание помощи надводному судну, получившему повреждения, с тушением пожара, заделыванием пробоин, поиском и спасением личного состава.

Также в ходе учения спасатели выполнили задачи по подъему пострадавших на борт спасательного судна и вертолета с оказанием им первой медицинской помощи.

Учения с силами поисково-спасательного обеспечения Балтийского флота проводятся на регулярной основе. Спасатели БФ совершенствуют навыки оказания помощи надводным кораблям и судам, подводным лодкам, а также летательным аппаратам, терпящим бедствие в море.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице