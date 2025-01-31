31.01.2025 (17:30)

В Кинице отметили 80-летие создания Красной Армией плацдарма для наступления в Германии

31 января 2025 г. в н.п. Киниц, расположенным на границе с Польшей на территории федеральной земли Бранденбург, прошло ежегодное торжественно-траурное мероприятие по случаю 80-летия форсирования реки Одер и создания Красной армией первого плацдарма на территории Германии, ознаменовавшего приближение наступления на Берлин.

В памятном мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Германии Сергей Нечаев, военный атташе Алексей Климов, сотрудники как Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ, так и Посольства РФ в ФРГ. Дань памяти погибшим советским воинам отдали также учащиеся школы при Посольстве РФ в ФРГ, представители немецких общественных организаций и неравнодушные немецкие жители. Были возложены цветы к памятнику-танку Т-34.

В утренние часы последнего дня января 1945 г. передовые части 1-го Белорусского фронта - 5-я ударная армия с 26-м гвардейским стрелковым корпусом, 1-й механизированный корпус и 2-я гвардейская танковая армия под командованием генерала Н. Е. Берзарина - переправились через замерзшую реку Одер у н.п. Киниц. Бои длились 73 дня и завершились сражением за Зееловские высоты, которое приблизило победу над фашистским террором.

Памятник-танк Т-34 был установлен в Кинице в 1970 г. по инициативе бургомистра Эмиля Крюгера, который считал, что такой мемориальный знак будет служить символом освобождения коммуны от фашизма. В 2022 г. мемориал получил статус объекта культурного наследия.

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