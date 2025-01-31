31.01.2025 (18:30)
Военнослужащие Балтийского флота совершенствуют навыки управления разведывательными БпЛА и дронами-камикадзе
Военнослужащие Балтийского флота совершенствуют навыки управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) и дронами-камикадзе на полигоне в Калининградской области.
В ходе занятий опытные инструкторы передают полученные навыки использования различных видов БпЛА личному составу.
В процессе обучения военнослужащие проходят подготовку на компьютерном тренажере, используя очки виртуальной реальности, и только после сдачи зачета допускаются к управлению настоящим дроном.
Операторы БпЛА изучают принципы ведения воздушной разведки и доразведки целей, сопровождения воинских колонн, штурмовых групп, корректирования огня артиллерии, а также взрывное дело и изготовление самодельных взрывных устройств.
Инструкторы отмечают, что особые требования предъявляются к здоровью кандидатов ударных дронов — претенденты должны обладать абсолютным зрением, безупречной работой вестибулярного аппарата и повышенной концентрацией.
Дроны-камикадзе являются передовым средством вооружения штурмовых подразделений, применяются для уничтожения опорных пунктов, живой силы и техники противника.