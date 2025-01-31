31.01.2025 (16:30)

В технополисе «ЭРА» прошла стратегическая сессия по применению искусственного интеллекта для наращивания боевых возможностей вооружения и систем управления



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В технополисе «ЭРА» прошла стратегическая сессия по применению искусственного интеллекта для наращивания боевых возможностей вооружения и систем управления

В Военном инновационном технополисе (ВИТ) «ЭРА» прошла стратегическая сессия под руководством первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко, представители Минпромторга и Минцифры России, члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, руководители органов военного управления, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса и Народного ОПК.

В ходе заседания рассматривались вопросы влияния искусственного интеллекта на повышение боевой эффективности подразделений в зоне боевых действий и наращивание боевых возможностей вооружения, техники, систем управления.

«Возрастающую роль технологий искусственного интеллекта, обработки больших данных и облачных вычислений осознают все ведущие государства мира, включив их развитие в число своих стратегических приоритетов. Фактически, можно говорить об очередной гонке технологической конкуренции, сопоставимой с гонкой вооружений и программами освоения космоса. Россия в целом идет в фарватере общемировых тенденций. Российские компании ведут разработки технологических продуктов, включая большие языковые модели, компьютерное зрение, машинное обучение, основанные на нейросетевых инструментах. Большинство существующих и планируемых разработок имеют потенциал двойного применения. Наша задача – использовать их в решении прикладных военных задач», – отметил Денис Мантуров.

Искусственный интеллект применяется для автоматической обработки и анализа данных разведки, способен улучшить информационное обеспечение боевых действий, повысить возможности прогнозирования угроз и хода развития конфликтов. Цифровые технологии являются основой массового внедрения роботизированных комплексов и роевого взаимодействия беспилотных летательных аппаратов.

«Искусственный интеллект – это та прорывная и быстрая технология, которая важна как для гражданских, так и для военных нужд. В ближайшие годы мы будем наращивать объем финансирования исследований в сфере ИИ.

Аккумулировать указанные ресурсы планируем в рамках Единой программы исследований в сфере ИИ. Планируется квотирование 5% государственного бюджета на финансирование научных исследований в области ИИ и 15% государственного бюджета - на финансирование исследований в других сферах, но с обязательным применением ИИ-инструментов.

Консолидация этих ресурсов в сфере ИИ и подготовка специалистов крайне важны для достижения технологического суверенитета и других целей, поставленных Президентом России», – отметил Дмитрий Чернышенко.

«Важно также использовать возможности ИИ-аналитики для глубокого анализа конфликта на Украине и дообучения отечественных интеллектуальных систем», – подчеркнул Денис Мантуров.

Участники сессии обсудили формирование информационно-вычислительных систем доверенного применения элементов искусственного интеллекта военного назначения, а также опыт перехода на новое поколение дронов на нейропроцессорах.

Для участников стратегической сессии была развернута выставка новых образцов и технологий, разработанных резидентами инновационных научно-технологических центров и фондов инновационного развития Российской Федерации. Ряд образцов с использованием технологий ИИ был отобран Главным управлением инновационного развития Минобороны России совместно с «Народным фронтом» для применения в зоне специальной военной операции.

В частности, были представлены модули управления для приема видеоизображений, анализа, захвата и автосопровождения целей, полуавтономные подводные робототехнические комплексы (РТК) для ведения разведки, технического контроля подводных объектов, доставки и манипуляции с грузами в сложных подводных условиях, унифицированные пульты одновременного управления группой РТК (несколькими безэкипажными катерами, наземными РТК или роем БпЛА).

Также производители представили универсальные блоки управления полетными контроллерами на основе технического зрения. В частности, в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, эти устройства сохраняют полноценный функционал видеоаналитики и позволяют поразить цель при потере управления дроном либо самостоятельно вернуться на базу.

Помимо этого, участники стратегической сессии рассмотрели беспилотные авиационные системы для перехвата воздушных целей. Системы управления «перехватчиков» с искусственным интеллектом позволяют в автоматическом режиме обнаруживать и захватывать цели для дальнейшей их нейтрализации сеткой, специальной дробью или кинетическим поражением.

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