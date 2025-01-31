31.01.2025 (11:00)

Из Тверской области в зону проведения СВО направлена очередная партия дополнительного имущества

Из Тверской области в зону проведения СВО направлена очередная партия дополнительного имущества, которое было собрано жителями и предприятиями Нелидовского, Оленинского, Западнодвинского, Жарковского и Бельского округов, студентами Нелидовского колледжа и учениками местных школ, прихожанами церкви Балыкинской иконы Божией Матери.

В состав имущества вошли маскировочные сети, которые сплели жители Нелидовского и ближайших округов. Размеры маскировочных сетей, сделанных добровольцами, достигают 200 и более квадратных метров. Нарезать ленты из ткани помогает швейная фабрика «Нелидово Спецодежда». Также были собраны стройматериалы и медикаменты.

Студенты Нелидовского колледжа, старшеклассники городских школ оказывают помощь в погрузке, а также приносят из дома гостинцы для бойцов - квашеную капусту, испеченные лично пирожки и булочки, тактические перекусы: орешки, печенье, сушки, конфеты в маленьких пакетиках, которые бойцам удобно брать с собой при выполнении боевого задания.

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