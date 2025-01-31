31.01.2025 (14:15)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 31 января 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Южный. Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Косица, Кругленькое, Локня, Махновка, Меловой, Олешня, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, два миномета, пусковая установка РСЗО, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция ПВО, станция контрбатарейной борьбы, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БпЛА и два склада боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56410 военнослужащих, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1660 боевых бронированных машин, 1735 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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