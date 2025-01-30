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30.01.2025 (13:15)

В Московском территориальном гарнизоне прошла профилактическая акция «Ремень безопасности»

В Московском территориальном гарнизоне прошла профилактическая акция «Ремень безопасности». Мероприятие, организованное и проведенное должностными лицами 100 военной автомобильной инспекции (территориальной, г. Москва) Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации, направлено на снижение тяжести последствий от возможных дорожно-транспортных происшествий.

В ходе проведения акции столичные военные автоинспекторы при несении дорожно-патрульной службы на дорогах Москвы провели контроль выполнения водителями и пассажирами воинского транспорта обязанностей по использованию ремней безопасности и разъяснили необходимость их использования, как важнейшего элемента пассивной безопасности автомобиля.

Дополнительно инспекторы ВАИ проинформировали участников дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и внесении с 1 января 2025 г. поправок в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающих повышенные штрафы за их нарушения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВАИ
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