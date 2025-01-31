31.01.2025 (18:00)

В Восточном военном округе началась подготовка к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2025»

Первая конференция по планированию совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2025» завершилась в штабе общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия.

В ходе переговоров представители Восточного военного округа и командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Монголии согласовали замысел совместного учения, район проведения учения, количество сил и средств, привлекаемых к тактическим действиям, а также организацию материально-технического обеспечения.

Военное учение «Селенга-2025» состоится во второй половине года.

«Предстоящее учение будет продолжением славных традиций наших дедов и отцов и поспособствует качественному и плодотворному сотрудничеству, направленному на укрепление безопасности в регионе и поднятию российско-монгольских отношений на более высокий уровень», - отметил в ходе переговоров помощник командующего войсками Восточного военного округа по международному военному сотрудничеству полковник Иван Тараев.

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