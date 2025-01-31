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31.01.2025 (19:00)

В Ленинградском военном округе с экипажами боевых машин пехоты БМП-2 провели занятие по огневой подготовке

В Ленинградском военном округе на общевойсковом полигоне с экипажами боевых машин пехоты БМП-2 провели занятие по огневой подготовке, с учётом опыта специальной военной операции.

В ходе практического занятия экипажи провели стрельбы из 30-мм пушки 2А42 по целям, имитирующим живую силу и технику противника на 200 и 700 метров.

Также, военнослужащие отработали элементы отражения атаки и наступления на позиции противника в лесопосадках. Личный состав выполнил все поставленные задачи и уложился во временной норматив на оценку «отлично». Занятия провели инструкторы, имеющие опыт боевых действий в зоне проведения СВО.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка , Полигон
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