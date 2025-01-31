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31.01.2025 (10:00)

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции.

На командном пункте начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенанта Андрея Иванаева о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач. 

Подводя итоги заслушивания, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки «Восток» при освобождении населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка, поставил задачи на дальнейшие действия.

В завершении работы генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим группировки войск «Восток» и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в боях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Начальник Генерального штаба , Награждения , Специальная военная операция
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