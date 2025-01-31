31.01.2025 (10:00)

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции.

На командном пункте начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенанта Андрея Иванаева о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.

Подводя итоги заслушивания, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки «Восток» при освобождении населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка, поставил задачи на дальнейшие действия.

В завершении работы генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим группировки войск «Восток» и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в боях.

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