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31.01.2025 (10:30)

На храм Преподобного Серафима Саровского на Новой Земле установлены купола

На храм Преподобного Серафима Саровского, строящегося в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля, установлены купола. Главный купол весом 650 килограммов и диаметром 3,2 метра был возведен на центральную часть храма, два малых купола установлены на кровли алтаря и притвора. Все каркасы куполов изготовлены из низколегированной стали. Работа по установке проходила в условиях полярной ночи и заняла больше суток.

Строительство храма на Новой Земле организовано по инициативе 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации. В качестве материала для строительства использовалась архангельская сосна.

Строительные материалы весом более 270 тонн в период навигации были перевезены на архипелаг морским и воздушным транспортом.

Процесс возведения храма начался в прошлом году. На текущий момент установлен свайный фундамент, возведен сруб и купола. Высота храма составляет 17 метров.

До конца года планируется уложить кровлю, осуществить внешнюю и внутреннюю отделку, подвести инженерные коммуникации, а также в соответствии с канонами установить внутреннее убранство.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Религия
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