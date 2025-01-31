31.01.2025 (10:30)
На храм Преподобного Серафима Саровского на Новой Земле установлены купола
На храм Преподобного Серафима Саровского, строящегося в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля, установлены купола. Главный купол весом 650 килограммов и диаметром 3,2 метра был возведен на центральную часть храма, два малых купола установлены на кровли алтаря и притвора. Все каркасы куполов изготовлены из низколегированной стали. Работа по установке проходила в условиях полярной ночи и заняла больше суток.
Строительство храма на Новой Земле организовано по инициативе 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации. В качестве материала для строительства использовалась архангельская сосна.
Строительные материалы весом более 270 тонн в период навигации были перевезены на архипелаг морским и воздушным транспортом.
Процесс возведения храма начался в прошлом году. На текущий момент установлен свайный фундамент, возведен сруб и купола. Высота храма составляет 17 метров.
До конца года планируется уложить кровлю, осуществить внешнюю и внутреннюю отделку, подвести инженерные коммуникации, а также в соответствии с канонами установить внутреннее убранство.