31.01.2025 (10:30)

На храм Преподобного Серафима Саровского на Новой Земле установлены купола



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На храм Преподобного Серафима Саровского на Новой Земле установлены купола

На храм Преподобного Серафима Саровского, строящегося в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля, установлены купола. Главный купол весом 650 килограммов и диаметром 3,2 метра был возведен на центральную часть храма, два малых купола установлены на кровли алтаря и притвора. Все каркасы куполов изготовлены из низколегированной стали. Работа по установке проходила в условиях полярной ночи и заняла больше суток.

Строительство храма на Новой Земле организовано по инициативе 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации. В качестве материала для строительства использовалась архангельская сосна.

Строительные материалы весом более 270 тонн в период навигации были перевезены на архипелаг морским и воздушным транспортом.

Процесс возведения храма начался в прошлом году. На текущий момент установлен свайный фундамент, возведен сруб и купола. Высота храма составляет 17 метров.

До конца года планируется уложить кровлю, осуществить внешнюю и внутреннюю отделку, подвести инженерные коммуникации, а также в соответствии с канонами установить внутреннее убранство.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице