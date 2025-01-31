31.01.2025 (15:30)

Штурмовики ЮВО уничтожили живую силу условного противника на полигоне в Ставропольском крае

В центре подготовки военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, продолжается подготовка штурмовых подразделений ЮВО.

На начальном этапе занятий личный состав изучает правильное передвижение, занятие укрытий и огневых позиций. После закрепления этих навыков они переходят к практическим стрельбам из пулеметов ПКМ. Так, в ходе одной из тренировок личный состав поразил цели, имитирующие группу пехоты условного противника. Огонь вели на расстоянии до 1000 метров.

Инструкторы центра выстраивают план обучения военнослужащих с применением опыта, накопленного в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В ходе комплексных занятий ставятся новые вводные, такие как прикрытие эвакуационной группы во время минометного обстрела. Группа должна оказать первую медицинскую помощь «раненому» товарищу, пока пулеметчик ведет огонь по условному противнику.

Подготовка личного состава в центре подготовки военнослужащих ЮВО охватывает широкий спектр дисциплин, необходимых для успешного ведения боевых действий. В период от нескольких недель до месяца инструкторы обучают военнослужащих тактической медицине, огневой, тактической и инженерной подготовке, а также другим необходимым навыкам.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице