Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.01.2025 (14:30)

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, обучаются приемам армейской тактической стрельбы в Ростовской области

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, оттачивают навыки армейской тактической стрельбы в учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

В ходе теоретических занятий до личного состава доводят методику и приемы армейской тактической стрельбы, которые позволят на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям при выполнении боевых задач.

Под руководством опытных инструкторов отрабатывается ведения огня из-за укрытия, из положения «стоя», «сидя» и «лежа». Стрельба ведется по мишеням, имитирующим условного противника, на различные дистанции.

В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false