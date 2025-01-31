31.01.2025 (14:30)
Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, обучаются приемам армейской тактической стрельбы в Ростовской области
Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, оттачивают навыки армейской тактической стрельбы в учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.
В ходе теоретических занятий до личного состава доводят методику и приемы армейской тактической стрельбы, которые позволят на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям при выполнении боевых задач.
Под руководством опытных инструкторов отрабатывается ведения огня из-за укрытия, из положения «стоя», «сидя» и «лежа». Стрельба ведется по мишеням, имитирующим условного противника, на различные дистанции.
В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.
После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.