31.01.2025 (13:30)

Военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО в Республике Дагестан провели занятия по огневой подготовке

На полигоне Южного военного округа (ЮВО) с военнослужащими мотострелкового соединения, дислоцированного в Республике Дагестан, провели занятия по огневой подготовке.

Перед выполнением упражнений стрельб личным составом на учебных местах поэтапно были отработаны элементы стрелкового боя при стрельбе из автоматов АК-74М и АК-12.

В ходе практических занятий военнослужащие выполнили стрельбы по движущимся и появляющимся целям с обязательной сменой огневой позиции. Смена огневой позиции выполнялась в составе двоек и троек, а так же малыми группами и в составе отделений.

Занятия по огневой подготовке проводились под руководством офицеров и инструкторов, в соответствии с планом боевой подготовки, на основании обобщённого опыта полученного в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции.

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