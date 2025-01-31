31.01.2025 (12:30)
Противоминный корабль «Петр Ильичев» Тихоокеанского флота провёл корабельное учение по обороне при стоянке на незащищённом рейде
Новейший противоминный корабль «Петр Ильичев» Тихоокеанского флота (ТОФ) провёл корабельное учение по организации охраны и обороны корабля при стоянке на незащищённом рейде Авачинской бухты на Камчатке.
В ходе тренировки экипаж корабля отработал элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля и противоподводно-диверсионной обороне.
Особое внимание было уделено защите от воздушных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров условного противника. Пулемётные расчёты отработали разведку целей, распределение и перенос огня.
Экипаж продолжит отработку морских элементов программы подготовки кораблей к выполнению задач по предназначению с выполнением боевых упражнений с учетом опыта специальной военной операции.
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