31.01.2025 (11:30)

Новобранцы Окружного учебного центра ВВО в Забайкалье выполнили первые стрельбы из штатного оружия

В Забайкальском крае на полигоне «Песчанка» Гвардейского окружного учебного центра Восточного военного округа (ВВО) в рамках одиночной боевой подготовки, с военнослужащими, призванными осенью-зимой 2024 года состоялись первые стрельбы из штатного оружия.

В ходе занятий по огневой подготовке личный состав выполнил упражнения учебных стрельб из автоматов Калашникова. Огневое поражение велось на дистанциях до 600 м по мишеням, имитирующим живую силу противника.

Занятия по огневой подготовке являются исключительно важным этапом становления молодого пополнения, и включают в себя изучение теоретических основ и правил стрельбы, тактико-технических характеристик вооружения, приведение оружия к нормальному бою, а также выполнение нормативов по тактической и огневой подготовке.

Отметим, что в настоящее время занятия проходят в суровых погодных условиях, установившихся в регионе. В перерывах между стрельбами и выполнением упражнений военнослужащие отдыхают в пунктах обогрева, оборудованных на полигоне.

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