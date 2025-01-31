31.01.2025 (10:30)

Операторы беспилотных летательных аппаратов ВВО в Забайкалье проходят подготовку в специально оборудованных учебных классах

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), организована в специально оборудованных учебных классах. В холодное время года такой вид подготовки личного состава имеет важное значение.

Занятия включают в себя теоретическую и практическую подготовку, под руководством офицеров и инструкторов, имеющих значительный опыт применения БПЛА, в том числе в условиях боевых действий. Учебные места оборудованы специальной аппаратурой, которая позволяет в виртуальном пространстве симулировать полет на БПЛА в различных ситуациях.

В ходе занятий, военнослужащие изучают основы управления БПЛА, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение и обслуживание этих аппаратов. Личный состав получает знания необходимые при выполнении боевых задач с учётом опыта, выполнения задач специальной военной операции.

На занятиях курсанты используют современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и видеокамерами, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице