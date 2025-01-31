Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.01.2025 (10:30)

Операторы беспилотных летательных аппаратов ВВО в Забайкалье проходят подготовку в специально оборудованных учебных классах

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), организована в специально оборудованных учебных классах. В холодное время года такой вид подготовки личного состава имеет важное значение. 

Занятия включают в себя  теоретическую и практическую подготовку, под руководством офицеров и инструкторов, имеющих значительный опыт применения БПЛА, в том числе в условиях боевых действий. Учебные места оборудованы специальной аппаратурой, которая позволяет в виртуальном пространстве симулировать полет на БПЛА в различных ситуациях.

В ходе занятий, военнослужащие изучают основы управления БПЛА, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение и обслуживание этих аппаратов. Личный состав получает знания необходимые при выполнении боевых задач с учётом опыта, выполнения задач специальной военной операции.

На занятиях курсанты используют современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и видеокамерами, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false