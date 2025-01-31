31.01.2025 (16:00)
Тренировки по специальной подготовке проведены с инженерами Восточного военного округа в Приморском крае
На полигоне гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, с военнослужащими инженерных подразделений были проведены тактико-специальные тренировки.
При проведении практической части военнослужащие выполнили инженерную разведку местности по обнаружению мин условного противника для последующего устройства проходов минно-взрывным способом.
Личный состав подразделений под руководством опытных инструкторов подготовил запалы и изготовил зажигательные трубки, при этом были продемонстрированы несколько способов закладки тротиловых пакетов в грунт, в зависимости от рельефа местности.
Кроме того, военнослужащие отработали действия по установке учебного противотанкового минного поля.
По завершении мероприятия военными инженерами были отработаны практические действия по освобождению проездных путей от заграждений и препятствий с использованием штатных и подручных средств.