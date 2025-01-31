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31.01.2025 (16:00)

Тренировки по специальной подготовке проведены с инженерами Восточного военного округа в Приморском крае

На полигоне гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, с военнослужащими инженерных подразделений были проведены тактико-специальные тренировки.

При проведении практической части военнослужащие выполнили инженерную разведку местности по обнаружению мин условного противника для последующего устройства проходов минно-взрывным способом.

Личный состав подразделений под руководством опытных инструкторов подготовил запалы и изготовил зажигательные трубки, при этом были продемонстрированы несколько способов закладки тротиловых пакетов в грунт, в зависимости от рельефа местности.

Кроме того, военнослужащие отработали действия по установке учебного противотанкового минного поля.

По завершении мероприятия военными инженерами были отработаны практические действия по освобождению проездных путей от заграждений и препятствий с использованием штатных и подручных средств.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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