31.01.2025 (16:00)

Тренировки по специальной подготовке проведены с инженерами Восточного военного округа в Приморском крае

На полигоне гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, с военнослужащими инженерных подразделений были проведены тактико-специальные тренировки.

При проведении практической части военнослужащие выполнили инженерную разведку местности по обнаружению мин условного противника для последующего устройства проходов минно-взрывным способом.

Личный состав подразделений под руководством опытных инструкторов подготовил запалы и изготовил зажигательные трубки, при этом были продемонстрированы несколько способов закладки тротиловых пакетов в грунт, в зависимости от рельефа местности.

Кроме того, военнослужащие отработали действия по установке учебного противотанкового минного поля.

По завершении мероприятия военными инженерами были отработаны практические действия по освобождению проездных путей от заграждений и препятствий с использованием штатных и подручных средств.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице