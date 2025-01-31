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31.01.2025 (09:30)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине выполнили метание наступательных боевых гранат РГД-5

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) выполнили метание наступательных боевых гранат РГД-5.

Под руководством опытных офицеров в ходе занятий по боевой подготовке военнослужащие по контракту и призыву вне зависимости от своей воинской должности выполнили норматив по метанию боевой гранатой.

Перед практическим выполнением упражнения каждый военнослужащий сдал зачёт на знание требований безопасности и порядок метания гранаты. После этого военнослужащие выполнили броски учебных гранат РГД-5, отрабатывая при этом точность и дальность.

В дальнейшем военнослужащим предстояло выполнить данный норматив с применением боевых наступательных гранат РГД-5.

По условиям выполнения упражнения гранатой поражались ростовые мишени, имитирующие живую силу противника, и укрытия в виде окопов, расположенные на удалении до 25 метров.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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