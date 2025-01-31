31.01.2025 (08:00)

Экипаж танка Т-90 Южной группировки войск, поддерживая наступление штурмовых подразделений, уничтожил украинских националистов на опорном пункте

Экипаж танка Т-90 гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск, поддерживая наступление штурмовых подразделений, прямой наводкой уничтожил украинских националистов на опорном пункте. Благодаря точному огню экипажа танка Т-90 российские штурмовики смогли без потерь приблизиться к позициям ВСУ для выхода в атаку.

При выполнении огневых задач танкисты плотно взаимодействуют с разведывательными подразделениями, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществляют разведку целей, наведение на них боевых машин и корректировку огня по позициям ВСУ.

«Задачи выполняем стандартные — отражение атак, оборона наших позиций, а также нанесение огневого поражения по вражеской технике и скоплению врага. Мы работаем как и с закрытой огневой позицией — у нас всегда дежурят машины. Также при поступлении сигнала мы выезжаем на позицию, непосредственно на прямую наводку и наносим огневое поражение. Ситуация такая — противник пытается огрызаться. Пытается, но ничего не получается. Мы всегда на низком старте. Как только наши беспилотные аппараты наблюдают какой-то выкат техники или живой силы противника, проходит буквально пять минут — мы мчим на позиции и просто разносим там все», — рассказал о боевой работе своего экипажа командир танка Т-90 с позывным «Скрипа».

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