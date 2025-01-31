31.01.2025 (07:30)

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА и боевиков ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА и боевиков ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Танкисты при поддержке операторов разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений, уничтожая вражеские позиции противника в городских постройках, пункты управления БпЛА, тяжелую артиллерию и РСЗО.

Получив от подразделения воздушной разведки координаты размещении пункта БпЛА противника в лесополосе, экипаж танка Т-72Б3М выдвинулся на заранее подготовленную закрытую огневую позицию. Используя высокую маневренность машины и боевую слаженность экипажа, за считанные минуты машина была на позиции, танкисты быстро навелись по цели и прямым попаданием уничтожили пункт управления БпЛА украинских неонацистов.

После завершения боевой работы танкисты выдвинулись в тыловой район, где пополнили боекомплект, произвели дозаправку и обслуживание боевой машины. После этого вновь приступили к выполнению поставленных боевых задач.

«Ну они в основном прячутся в частных домах, у них пункт дислокации. Мирного населения уже давно там нету. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БпЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также «Грады». Сегодня была цель — пункт управления БпЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно. Все нормально», — рассказал командир экипажа с позывным «Дэн»

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