31.01.2025 (07:00)

Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» артиллеристов-десантников уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» артиллеристов-десантников уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

На Каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток переправы противника на левый берег Днепра и уничтожая его на правобережье реки.

Большую роль в этом играют бойцы гвардейского артиллерийского полка гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно уничтожают подразделения ВСУ, срывая попытки переправы на наш берег и выбивая артиллерию противника на правом берегу Днепра в ходе контрбатарейной борьбы.

В этот раз разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в одном из оставленных мирными жителями населенных пунктов, в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункт временной дислокации боевиков. Противник засел в подвалах полуразрушенных домов, чтобы под покровом темноты предпринять попытку переправы.

Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией.

После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению 152-мм гаубицы «Мста-Б» и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив его и оставив весь его личный состав под развалинами домов в подвалах без возможности эвакуации.

Выполнив боевую задачу расчеты замаскировали орудия и убыли в укрытие.

Благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий артиллерийских расчетов, их мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллеристы-десантники выполняют любые поставленные боевые задачи.

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