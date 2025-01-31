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31.01.2025 (06:30)

Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Получив координаты цели, выявленной при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов, расчет «Мста-Б» навел орудие и беглым огнем поразили район сосредоточения живой силы ВСУ. Корректирование огня артиллерии выполнялась в режиме реального времени.

Артиллерийские расчеты группировки войск «Центр» с первого дня специальной военной операции выполняют широкий спектр огневых задач таких, как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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