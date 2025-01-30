30.01.2025 (21:30)

В Челябинской области прошел чемпионат ВКС по рывку гири

Чемпионат Воздушно-космических сил по дисциплине «рывок гири» состоялся на Южном Урале. Мероприятие прошло на базе на базе филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Челябинске.

Участие в соревнованиях приняли около 300 военнослужащих, среди них как титулованные спортсмены, так и те, кто только начинает свой путь в гиревом спорте. За звание сильнейших боролись участники из 26 сборных команд объединений, соединений, военных учебных заведений и учебных центров ВКС России. Все они были поделены на профильные группы, а также согласно возрастным и весовым категориям.

«Мы счастливы принять на базе Челябинского филиала Военно-воздушной академии столь крупные соревнования. Это очень актуально и для нашего учебного заведения, и для всего региона. Спорт дает возможность всесторонне развиваться как курсантам, так и поддерживать хорошую физическую форму офицерам и военнослужащим по контракту», — сказал начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске генерал-майор Игорь Шведов.

По результатам соревнований военнослужащие Челябинского филиала Военно-воздушной академии заняли второе командное место среди учебных заведений ВКС России, с незначительным результатом уступив спортсменам из Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова. Военнослужащие Уральского объединения ВВС и ПВО завоевали первое место среди армий. Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками. Кроме того, спортсмены получили кубки и памятные медальоны, изготовленные мастерами из города трудовой доблести Златоуста.

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