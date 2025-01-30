30.01.2025 (21:15)
В Саратове пройдет региональный этап Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по футзалу
На базе Саратовского высшего артиллерийского командного военного училища (СВАКУ) с 3 по 9 февраля спортивном комплексе пройдет региональный этап Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по футзалу.
В соревнованиях примут участие 200 спортсменов, представляющих 12 команд из военных округов, видов и родов войск Вооруженных Сил.
Команды проведут зрелищные матчи, в ходе которых определятся сильнейшие коллективы, которые представят регион в финале Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации.
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