Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.01.2025 (21:15)

В Саратове пройдет региональный этап Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по футзалу

На базе Саратовского высшего артиллерийского командного военного училища (СВАКУ) с 3 по 9 февраля спортивном комплексе пройдет региональный этап Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по футзалу.

В соревнованиях примут участие 200 спортсменов, представляющих 12 команд из военных округов, видов и родов войск Вооруженных Сил.

Команды проведут зрелищные матчи, в ходе которых определятся сильнейшие коллективы, которые представят регион в финале Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false