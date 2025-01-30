30.01.2025 (22:45)

В Калининградской области гранатометчики и снайперы морской пехоты Балтийского флота провели боевые стрельбы

Военнослужащие подразделений морской пехоты Балтийского флота в рамках плановых занятий на полигоне Хмелевка в Калининградской области выполнили боевые стрельбы из штатного стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

В занятиях участвовало пять расчетов снайперских групп и 10 расчетов гранатометов. Особое внимание во время мероприятий боевой подготовки было уделено действиям в ночное время.

Учебные задачи снайперов отрабатывались в составе пар и групп. В ходе занятия военнослужащие применяли навыки ведения разведки местности, умения быстро ориентироваться на поле боя, маскировки и приготовления «лежки» для ведения наблюдения и огня по выявленным целям. В реальной боевой обстановке снайпер может часами находиться в одном положении, наблюдая за противником.

Используя прицелы ночного видения, снайперы Балтийского флота работали с АСВК на дистанциях от 300 до 800 метров.

При стрельбе из станковых автоматических гранатометов АГС-17 огонь велся с закрытых и полузакрытых огневых позиций по ненаблюдаемым целям на расстояниях до 1500 метров, по статическим и динамическим мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику противника, со строгим соблюдением требований безопасности. Стрельбы проходили в светлое и темное время суток.

Во время боевой учебы военнослужащие БФ приняли участие в тактических занятиях, основанных на опыте специальной военной операции, в ходе которых на практике изучили различные способы передвижения на поле боя с учетом рельефа и плотности огня «противника»

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