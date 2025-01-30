30.01.2025 (22:15)

В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине «Атаки века»

Сегодня на набережной Нижнего озера в Калининграде, носящей имя Александра Маринеско, у памятника герою-подводнику состоялся торжественный митинг и возложение цветов, посвященные 80-летней годовщине подвига легендарного подводника.

В нем приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Липилин, ветераны ВМФ, военнослужащие флота, офицеры и курсанты БВВМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, нахимовцы, кадеты и юнармейцы, представители администрации Калининграда.

Вице-адмирал Сергей Липилин в своем выступлении отметил, что для Балтийского флота эта дата имеет особое значение, ведь именно экипаж под командованием командира подводной лодки БФ С-13 капитана 3 ранга Маринеско 30 января 1945 года в южной части Балтийского моря тремя торпедами потопил фашистский лайнер «Вильгельм Густлоф» водоизмещением почти 25,5 тыс. тонн.

«На нем находились около 100 экипажей подлодок, готовых продолжить войну на море. Впоследствии эта атака была названа «Атакой века», — сказал командующий БФ. Данное событие стало крупнейшей катастрофой в истории флота Третьего рейха, так как это был самый крупный военный транспорт, уничтоженный в годы войны нашими подводниками».

Участники митинга и гости возложили венки и цветы к подножью памятника легендарному подводнику. В завершение мероприятия рота Почетного караула БВВМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова прошла торжественным маршем.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице