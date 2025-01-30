30.01.2025 (20:45)

В Ярославской области состоялся концерт главного оркестра ВМФ в честь 280-летия со дня рождения адмирала Федора Ушакова

На сцене Ярославской государственной филармонии состоялся концерт Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота имени Н.А. Римского-Корсакова.

2025 год ознаменован важным для ВМФ событием — 280-летием со дня рождения адмирала Федора Ушакова — флотоводца, ставшего символом славы и победоносных традиций Российского Флота.

По поручению главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева юбилейный год со дня рождения адмирала Ушакова открылся на его малой родине — в Ярославской области — концертом главного оркестра Военно-Морского Флота.

В концерте прозвучали произведения отечественных композиторов Н. Римского-Корсакова, А. Аренского, Б. Мокроусова, П. Чайковского, Б. Диева и В. Панченко. В рамках мероприятия впервые в Ярославле исполнялась Увертюра «Тайфун» композитора Натальи Чайковской. Музыка Натальи Чайковской олицетворяет мощь и силу подводного флота России.

С оркестром солировали лауреаты российских и международных конкурсов Наталия Шмитт (сопрано), Борис Дьяков (баритон) и Иван Дыма (саксофон-тенор).

Поэма для сопрано, баритона, смешанного хора и духового оркестра «Океан» петербургского композитора Владислава Панченко прозвучала с ведущим хоровым коллективом Ярославля — Филармонической хоровой капеллой «Ярославия» (главный дирижер Владимир Контарев). Дирижер концерта — капитан 2 ранга Валентин Лященко.

Торжественные мероприятия, посвященные 280-летию со дня рождения адмирала Федора Ушакова, продолжатся 1 февраля концертом Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота имени Н.А. Римского-Корсакова на сцене Большого зала Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

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