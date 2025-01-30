30.01.2025 (20:15)

В ЦДРА состоялась научно-практическая конференция «Поворот всемирной истории. Опыт Великой Победы над фашизмом»

В Центральном Доме Российской Армии состоялась научно-практическая конференция «Поворот всемирной истории. Опыт Великой Победы над фашизмом». Мероприятие было приурочено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами конференции выступили Военно-философское общество Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации при участии Общественной палаты Российской Федерации, Главное военно-политическое управление ВС РФ и Общественный совет при Минобороны России.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Общевойсковой академии ВС РФ, Военного университета МО РФ, Московского государственного университета, ведущих высших учебных заведений и научных организаций страны, ключевых ветеранских организаций.

Открывая конференцию, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Совета директоров Национальной ассоциации «Мегапир», доктор философских наук Александр Каньшин подчеркнул актуальность конференции, проходящей в условиях сложной военно-политической обстановки и ожесточенного информационно-психологического противоборства с коллективным Западом.

Он отметил, что опыт Великой Победы над фашизмом, в которой решающую роль сыграла наша страна, наш народ и наши Вооруженные Силы, имеет непреходящее значение, а правда о ней является мощным оружием в схватке за умы и сердца российских граждан, военнослужащих и, главное, молодежи, которой предстоит укреплять и защищать наше Отечество.

С видеоприветствием к участникам конференции обратился почетный председатель Военно-философского общества Национальной ассоциации «Мегапир», почетный профессор Военного университета Минобороны России, ведущий научный сотрудник НИИ (ВИ) ВАГШ ВС РФ, член-корреспондент РАЕН, автор посвященных проблемам философии Великой Победы научных трудов, фронтовик, доктор философских наук генерал-майор Степан Андреевич Тюшкевич, которому недавно исполнилось 107 лет.

Ведущий конференции, заместитель начальника научно-исследовательского института, (военной истории) ВАГШ ВС РФ по научной работе, кандидат исторических наук Алексей Спирин подчеркнул важность наращивания усилий в борьбе за историческую правду о вкладе советского народа в Победу над международным фашизмом, что является сегодня не только одним из ключевых факторов обеспечения национальной безопасности России, но и общемировой стабильности в целом.

С основным докладом выступил старший научный сотрудник НИИ (ВИ) ВАГШ ВС РФ генерал-майор Михаил Смыслов, в котором раскрыл тему исторического значения Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и ее влияния на формирование современного мироустройства, обозначил основные направления фальсификации ее истории в ущерб интересам Российской Федерации.

В своих содокладах и инициативных выступлениях Председатель Военно-философского общества «Мегапира» доктор философских наук Петр Петрий, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра (фундаментальных военно-исторических проблем) Военного университета МО РФ кандидат исторических наук Николай Илиевский, старший научный сотрудник НИИ (ВИ) ВАГШ ВС РФ кандидат исторических наук Юрий Лещенко, профессор кафедры философии и религиоведения ВУ МО кандидат философских наук Михаил Курочко, докторант Общевойсковой академии ВС РФ кандидат военных наук Александр Назаренко рассказали об исследованиях Великой Отечественной войны в контексте мирового политического процесса, ее истории как объекте фальсификации, обосновали духовную ценность Великой Победы для современной России.

Советник заместителя Министра обороны Российской Федерации, руководитель организации ветеранов ГВПУ ВС, кандидат исторических наук генерал-лейтенант Виктор Бусловский поднял проблему совершенствовании деятельности по борьбе с фальсификацией истории Великой Отечественной войны.

В свою очередь, исполняющий обязанности Председателя ДОСААФ России генерал-лейтенант Алексей Завизьон поделился опытом и планами по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к защите Отечества.

Представитель Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ полковник Сергей Готовский проинформировал о деятельности, проводимой в государствах Содружества в интересах международного гуманитарного сотрудничества, где особое место занимает работа по сохранению коллективной памяти народов стран Содружества о Великой Отечественной войне, организации совместных мероприятий вооруженных сил государств - участников СНГ в год 80-летия Великой Победы, прямыми наследниками которой эти страны являются.

Руководитель лекторской группы Московского городского совета ветеранов, доктор экономических наук контр-адмирал Владимир Маслюк поделился соображениями о роли и значении ветеранов в освещении Великой Победы в Великой Отечественной войне.

Представитель Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Геннадий Шорохов в своем выступлении остановился на вопросе обеспечения преемственности героических традиций ветеранов боевых действий.

В ходе конференции было дано объективное научное философское и военно-историческое обоснование решающей роли нашей страны и Красной Армии в разгроме германского нацизма и его приспешников, обоснована недопустимость разрушения сложившейся системы международной безопасности.

В завершение конференции за большой личный вклад в исследование военно-философских проблем ряду ученых были вручены общественные награды - медаль имени доктора философии С.А. Тюшкевича «За вклад в развитие военно-философской мысли», а также благодарности «За большой вклад в развитие отечественной исторической науки».

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