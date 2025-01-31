31.01.2025 (00:00)

Минобороны России опубликовало архивные документы о вкладе бойцов союзных республик СССР в Победу в Великой Отечественной войне



В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Минобороны России публикует подборку рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающих о вкладе национальных воинских формирований союзных республик СССР в борьбу с фашизмом.

В Великой Отечественной войне участвовали представители всех народов СССР, объединенные общей целью — защитить Родину от фашистской агрессии. Важную роль в борьбе с врагом сыграли национальные воинские формирования, созданные из представителей различных народов Советского Союза. Эти формирования стали символом единства многонационального государства и внесли значительный вклад в победу над нацизмом.

В новом разделе на сайте Минобороны России «Роднились кровью в праведном бою: Победа в Великой Отечественной войне стала общей для всего многонационального советского народа» опубликованы архивные документы о деятельности национальных частей и соединений, сформированных из граждан республик СССР: Азербайджанской, Армянской, Грузинской, Казахской, Киргизской, Литовской, Таджикской, Туркменской и Узбекской и др.

В разделе, в частности, представлены директивы Главного политического управления РККА, политдонесения фронтов, справки Главного управления формирования и укомплектования войск Красной Армии, исторические формуляры национальных формирований, схемы боевых действий, наградные документы на бойцов, фотографии и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России о вкладе национальных воинских формирований Красной Армии в Победу в Великой Отечественной войне направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице