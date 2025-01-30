30.01.2025 (18:15)

Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько стал участником проекта ЦДРА «Время быть вместе»

В рамках проекта «Время быть вместе» в Центральном Доме Российской Армии состоялась встреча с военкором Первого канала Дмитрием Кулько.

На встрече, которую вел военный эксперт, историк Андрей Сементковский, известный журналист и военный корреспондент Дмитрий Кулько поделился своим опытом и рассказал о современных технологиях и специфике съемки военных репортажей.

Он отметил, что военкору для успешной съемки надо прежде всего хорошо понимать особенности тяжелого ратного труда военнослужащих в зоне боевых действия.

«Все начинается с разговора с командованием о месте и времени съемок, ведь ситуация на передовой постоянно меняется, поэтому спланировать все практически невозможно. Уже на месте важно подстраиваться к обстановке, где порой решают секунды, при этом не забывать о мерах безопасности… Конечно, в бою нужно снимать все, что видишь, а не ждать совета бойцов, которые в запале боевой работы в этот момент тебя просто не замечают. Зато потом, увидев видеокадры, себя на экране, они будут гордиться ими, как заслуженной государственной наградой, понимая, что все это увидят родные, друзья… Важные базовые правила при ведении съемок: нельзя допускать привязки к местности, не использовать информацию о численности войск, их принадлежности к роду войск, решаемых ими задачах, что на руку противнику. При монтаже быстро выстраивать сюжет, чтобы успеть к выпуску новостей», — рассказал Дмитрий Кулько.

Журналист объяснил, почему так важна работа военкоров в зоне СВО, подчеркивая, что их задача не только в том, чтобы документировать события, но и в том, чтобы показать героизм и силу духа российских военнослужащих.

Кулько также поделился навыками выживания в условиях боевых действий, которые ему пришлось освоить, находясь под обстрелами. Он рассказал о том, как важно быть готовым к неожиданным ситуациям и как правильно действовать в условиях стресса.

В личной жизни Дмитрий женат на Дарье Швыдкой, ведущей утренних новостей на Первом канале. По словам Дмитрия, супруга с пониманием относится к его длительным командировкам за «ленточку».

Также Кулько рассказал и о прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным, которую он вел в декабре 2024 года.

Встреча прошла в формате открытого микрофона, что позволило зрителям задать интересующие их вопросы. Проект ЦДРА «Время быть вместе» включает в себя цикл встреч с волонтерами, военкорами, артистами и добровольцами.

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