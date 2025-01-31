31.01.2025 (05:30)

Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили огневые позиции ВСУ на юге Донецка



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили огневые позиции ВСУ на юге Донецка

Танкисты группировки войск «Восток» прямой наводкой уничтожили укреплённые огневые позиции украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

В целях огневой поддержки наших штурмовых групп, экипаж танка Т-72Б3М выдвинулся на передний край обороны противника и сходу нанес мощный огневой удар, отработав по выданным координатам.

Во время наступления танковые экипажи идут впереди, прикрывая штурмовые группы. Зачастую работать приходится прямо по минным полям. Поэтому, для большей безопасности военнослужащие используют противоминные тралы. При движении они вкапываются в землю и уничтожают все на своем пути. При этом сам танк повреждения не получает. Помимо минного трала, современный танк оборудован видеокамерами, позволяющими контролировать экипажу круговой обзор на 360 градусов.

«Боевая задача состояла в том, что мы должны были при помощи катковых тралов проделать в минно-взрывном заграждении проход и завести пехоту на БМП. При выявлении каких-то огневых точек, подавлять их огнем пушки. Противник по нам работал, тем не менее задача была выполнена, пехота наша добралась до места откуда и спешилась», - рассказал военнослужащий с позывным «Митяй».

Боевые выезды танкисты восточной группировки совершают круглосуточно и огнем помогают штурмовикам вскрывать самые защищенные позиции противника, выдавливая украинских националистов из Донецкой Народной Республики.

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