31.01.2025 (05:00)

Военные инженеры группировки войск «Север» расчищают пути подвоза снабжения для бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные инженеры группировки войск «Север» расчищают пути подвоза снабжения для бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения

Военнослужащие инженерно-разведывательного дозора армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили минные сбросы ВСУ на одном из логистических путей на Харьковском направлении в зоне проведения СВО.

Бойцы продолжают выполнять задачи по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов. Благодаря работе сапёров поставки снабжения нашим военнослужащим на линии боевого соприкосновения не прерываются.

По данным разведки, боевиками ВСУ было совершено дистанционное минирование с помощью беспилотного летательного аппарата. После чего в оперативном порядке инженерный дозор выдвинулся к предполагаемому месту минирования.

Обследование опасного участка производилось с помощью дрона. Сапёры, находясь на безопасном расстоянии, смогли обнаружить противотанковые мины ТМ-62 и ПТМ-3 с магнитными датчиками. Командиром группы было принято решение об уничтожении мин с помощью накладного заряда. ТМ-62 была уничтожена собственноручно сапёрами четырехсот граммовой тротиловой шашкой. В целях безопасности личного состава, мины ПТМ-3 с магнитным датчиком инициации были подорваны дистанционно путём сброса на неё тротиловой шашки.

Благодаря слаженным действиям инженерно-разведывательного дозора и обеспечению свободного проезда транспорта к линии боевого соприкосновения, были организованы поставки снабжения бойцов штурмовых подразделений. Тем самым сапёры предотвратили срыв боевых задач.

Кроме разминирования участков на линии боевого соприкосновения, инженеры оказывают помощь и гражданскому населению, если те находят взрывоопасные предметы вблизи частного сектора и инфраструктурных построек.

Специалисты инженерных войск также выполняют задачи по обеспечению безопасности российских войск и гражданского населения. Военнослужащие восстанавливают мосты и переправы, которые были разрушены боевиками ВСУ. Кроме того, ежедневно проводится проверка объектов инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов.

Сапёры группировки войск «Север» прокладывают путь для штурмовых подразделений. Во время отступления украинские военные оставляют мины, растяжки и другие ловушки, которые сложно обнаружить. Задача сапёров – обнаружить и обезвредить такие устройства.

При проведении всех мероприятий используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения.

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