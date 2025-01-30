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30.01.2025 (20:30)

Будущие водители ЛенВО проходят обучение профессиональному мастерству на современных тренажерах

Военнослужащие Ленинградского военного округа, обучающиеся по программе водителей грузовых машин, формируют свои навыки при помощи современных динамических тренажеров автомобиля КамАЗ.

Сначала военнослужащие проходят курс теоретической подготовки. После сдачи промежуточных зачетов военнослужащие приступают
к тренировкам по управлению грузовым автомобилем на тренажере.

Современный динамический тренажер полностью симулирует процесс вождения и различные дорожные ситуации. Обучаемый приобретает необходимые навыки и умения для вождения грузового автомобиля в различных погодных условиях и с разнообразным рельефом местности.

После успешного выполнения всех зачетных упражнений на тренажере военнослужащие допускаются к практическим занятиям на автодроме.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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