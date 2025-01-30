30.01.2025 (18:30)

На полигоне Ленинградского военного округа продолжается подготовка военнослужащих по специальности «снайпер»

На полигонах Ленинградского военного округа продолжается подготовка специалистов для различных подразделений по специальности «снайпер».

Занятия проходят под руководством инструкторов, имеющих опыт участия в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции.

Учебные места подготовленны для освоения теоретической подготовки, изучения материальной части, инженерной подготовки, оказания первой доврачебной самостоятельной и взаимной помощи, маскировки в условиях различной местности, а так же противодействия беспилотным летательным аппаратам противника.

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