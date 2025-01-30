30.01.2025 (22:30)

Замаскированную группу условного противника уничтожили военнослужащие ЦВО на занятиях по боевой подготовке в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе занятий по огневой подготовке уничтожили группу условного противника, замаскированную в лесополосе на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

По замыслу занятий, в обозначенном районе разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов квадракоптерного типа обнаружили группу условного противника, замаскированную в лесистой местности. Оперативно выдвинувшись в указанный район, военнослужащие в составе огневой группы обнаружили «противника», после чего уничтожили его огнём из автоматов Калашникова АК-74 и снайперских винтовок СВД.

Стрельба велась по мишеням, имитирующих живую силу условного противника на дистанции до 600 м с постоянным контролем действий бойцов с беспилотных летательных аппаратов. Занятия проводились под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт специальной военной операции.

В занятиях принимало участие более 50 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице