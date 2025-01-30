30.01.2025 (23:00)

Военные автоинспекторы ЦВО провели профилактическое занятие с военнослужащими в Республике Татарстан

Инспекторы военной автомобильной инспекции (территориальной) Центрального военного округа (ЦВО) провели профилактическое занятие по правилам дорожного движения с военнослужащими и гражданскими сотрудниками в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Татарстан.

В ходе занятия инспекторы ВАИ напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД всеми участниками движения, уважительно относится как водителями к пешеходам, так и наоборот. Кроме того, военные автоинспекторы отметили необходимость регулярно проводить техосмотры транспортных средств, исключить движения на неисправном автомобиле и в состоянии алкогольного опьянения.

По окончании занятия автовладельцам рассказали об изменениях в дорожном законодательстве, в том числе о порядке продления водительских удостоверений, процессе регистрации транспортного средства на нового владельца. Также автоинспекторы ЦВО ответили на все возникшие вопросы.

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