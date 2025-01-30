30.01.2025 (22:00)

«Верба» прикрыла позиции артиллерийских расчетов в ходе тренировки на Алтае

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Алтайском крае, в рамках тактико-специального занятия отработали задачи по прикрытию позиций артиллерии при помощи ПЗРК «Верба».

По замыслу проведения занятия, позиции артиллерийских расчетов разместились в районе для ведения огня по условному противнику, противник спланировал провести воздушную разведку при помощи разведывательных БЛА для нанесения огневого воздействия. Зенитчики при помощи помехозащитной радиолокационной станции, входящей в состав ПЗРК «Верба», обнаружили низколетящие воздушные цели на дистанции 30 км. После подачи сигнала о наличии противника, автоматизированная система управления «Вербы» определила местоположение стрелка и задала ему азимут для стрельбы. Воздушные цели были «уничтожены» на расстоянии 6 км.

В занятии, которое прошло на полигоне в Алтайском крае было задействовано около 20 военнослужащих.

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