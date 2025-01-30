30.01.2025 (21:00)

Военнослужащие разведывательных подразделений ЦВО отработали проведение диверсий в тылу условного противника под Самарой

Разведчики мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали проведение диверсионных действий в тылу условного противника под Самарой.

Практические действия прошли на Рощинском полигоне. По замыслу диверсионные группы были заброшены на территорию подконтрольную противнику на бронетранспортерах БТР-82А. Проведя воздушную разведку беспилотниками «Орлан-10», военнослужащие определили наиболее важные объекты для атаки. Разведгруппы заминировали и подорвали склады с горючим и боеприпасами. При отходе военнослужащие обнаружили автомобиль «противника», провели засаду и захватили важные документы, используя автоматы АК-74, пулеметы «Печенег», гранатометы РПГ-7В. Затем разведчики отработали скрытый выход в район эвакуации.

В практических действиях приняли участие более 30 военнослужащих, было задействовано 5 единиц военной техники.

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