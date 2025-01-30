30.01.2025 (20:00)

Военнослужащие ЦВО подавили беспилотники условного противника в Кемеровской области

Военнослужащие войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) провели тренировку по противодействию беспилотникам условного противника на полигоне в Кемеровской области.

По замыслу мероприятия боевой подготовки специалисты прибыли в назначенный район и, развернув комплекс РЭБ, провели радиоэлектронную разведку с перехватом сигналов связи технических средств разведки «противника», блокировали доступ к его системам навигации. После чего, осуществили противодействие техническим средствам разведки, нейтрализовав дроны.

Кроме того, в ходе тренировки личный состав выполнил нормативы по маскировке комплексов РЭБ, организации охраны и обороны.

Всего в тренировке приняли участие около 20 военнослужащих ЦВО.

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