30.01.2025 (12:45)

В Центре кризисного реагирования ОДКБ состоялся брифинг начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности

Сегодня, 30 января, в Центре кризисного реагирования ОДКБ состоялся брифинг начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, Героя Российской Федерации генерал-полковника Андрея Николаевича Сердюкова по теме «Итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ за 2024 год и задачи на 2025 год».

В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие представители пресс-служб оборонных ведомств и аккредитованных средств массовой информации государств – членов ОДКБ.

В ходе мероприятия начальник Объединенного штаба ОДКБ рассказал об основных тенденциях военно-политической обстановки в зоне ответственности Организации, итогах совместных учений в минувшем году, приоритетах деятельности Объединенного штаба и о комплексе мероприятий, запланированных в рамках совместной оперативной и боевой подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ на 2025 год.

Тезисы брифинга начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, Героя Российской Федерации генерал-полковника Андрея Николаевича Сердюкова по теме «Итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ за 2024 год и задачи на 2025 год»

Подводя итоги совместной подготовки, необходимо прежде всего отметить, что работа Объединенного штаба и Организации в целом в истекшем году проходила в условиях продолжающегося усиления нестабильности и турбулентности в общемировых процессах, нарастающих противоречий в мировой политике. Это оказывало существенное воздействие на конфликтный потенциал в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне коллективной безопасности Организации, что требует нашего повышенного внимания и готовности к адекватному и эффективному реагированию.

Работа Объединенного штаба в 2024 году строилась в соответствии с решениями ноябрьской 2023-го года сессии Совета коллективной безопасности, Совета Министров обороны, Военного комитета с акцентом на реализацию приоритетов председательства Республики Казахстан. При этом нашей ключевой задачей оставалось поддержание стабильности и безопасности в зоне ответственности Организации, а также обеспечение высокой готовности Коллективных сил к выполнению задач по предназначению.

С учетом этого, в центре внимания было совершенствование механизмов принятия и реализации коллективных решений на применение силового компонента в интересах локализации возможных вооруженных конфликтов и стабилизации обстановки.

Большое внимание в течение прошедшего года уделялось совершенствованию деятельности Центра кризисного реагирования, и в первую очередь – вопросам его взаимодействия и информационного обмена с уполномоченными национальными органами.

Учитывая складывающуюся обстановку, Объединенный штаб в 2024 году прилагал максимум усилий, чтобы обеспечить соответствие направленности совместной подготовки реальным условиям.

В течение года последовательно проведен комплекс подготовительных мероприятий, в ходе которых отработаны и согласованы замыслы, порядок проведения учений, розыгрыша практических действий войск, а также организации управления и всестороннего обеспечения.

Основные итоги мероприятий совместной подготовки в 2024 году

В рамках совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности в 2024 году проведены на территории Кыргызской Республики – командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие», специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск» и материально-технического обеспечения «Эшелон».

Для качественной отработки учебных вопросов, а также в целях наращивания сил и средств к контингентам КСОР дополнительно привлекались национальные подразделения Вооруженных Сил, Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства здравоохранения Кыргызстана, а также личный состав и морские суда Военно-Морского Флота России в акватории озера Иссык-Куль. Это позволило значительно увеличить спектр отрабатываемых учебно-боевых задач, в том числе по вопросам противовоздушного прикрытия и обеспечения биобезопасности многонациональной группировки войск.

На территории Республики Казахстан проведено командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство».

В соответствии с Мандатом Совета коллективной безопасности, Коллективные миротворческие силы успешно выполнили учебные задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами. Считаю важным отметить, что успеху данного учения способствовал опыт, полученный Казахстанской стороной миротворческой миссии ООН.

На завершающем этапе совместной подготовки на территории Республики Таджикистан проведено совместное учение «Рубеж» с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона.

Перед учением с Командованием группировки был проведен оперативный сбор и практические занятия по организации ведения боевых действий, основанных на передовом опыте специальной военной операции.

В ходе учения были исследованы вопросы организации противовоздушного прикрытия подразделений, а также взаимодействия Командования Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона с пунктами управления противовоздушной обороны Вооруженных Сил Таджикистана и 201-й военной базы Вооруженных Сил России.

Всего в совместных учениях приняли участие более 5 тысяч человек личного состава, задействовалось свыше 900 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Важно отметить, что совместные учения проведены с максимальным учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Учебные и исследовательские цели достигнуты, а личный состав привлекаемых частей и подразделений показал хорошую полевую выучку и слаженность действий.

Офицеры получили практику в подготовке и проведении совместных операций в составе многонациональных коллективов, повысили практические навыки работы по применению контингентов государств – членов Организации.

Отдельно следует сказать, что Объединенным штабом совместно с Секретариатом Организации предпринимались значительные усилия по совершенствованию информационного обеспечения с целью повышения уровня осведомленности о её деятельности. Для информационного освещения совместных учений на период их проведения создавались объединенные пресс-центры с участием аккредитованных журналистов. Совместные мероприятия получили широкое освещение в более чем 600-ах материалах и телесюжетах ведущих средств массовой информации наших государств.

Объединенный штаб признателен коллективам национальных информационных подразделений и редакций за высокий профессионализм и активную информационную поддержку мероприятий, проводимых в формате Организации.

Говоря об итогах прошедшего года, необходимо подчеркнуть, что Объединенным штабом велась активная работа по разработке и согласованию базовых нормативных правовых документов по вопросам подготовки и применения компонентов Коллективных сил ОДКБ.

Существенное значение для дальнейшего развития Коллективных сил оперативного реагирования имеет Решение Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности «Об утверждении Основ подготовки и применения Коллективных сил оперативного реагирования», принятое на совместном заседании в ноябре 2024 года.

Необходимо также отметить эффективную работу, проделанную совместно с председательствующей Казахстанской стороной, по совершенствованию вопросов обеспечения оперативного развертывания Коллективных сил, включая вопросы беспрепятственного (беспосадочного) транзита контингентов, полетов военной авиации и другие аспекты.

По итогам данной работы главами государств в ходе осенней сессии были подписаны документы, предусматривающие внесение изменений в базовые Соглашения, в части упрощения процедур транзитных перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения.

Кроме того, были рассмотрены и подписаны документы, касающиеся оснащения компонентов Войск современными и перспективными образцами вооружения и военной техники.

В интересах совершенствования коалиционного военного строительства разработан проект Плана развития военного сотрудничества на очередной плановый период 2026-2030 годы. Проект документа включает мероприятия по развитию военной составляющей, прежде всего направленные на совершенствование управления компонентами Коллективных сил, их состава и оснащения современными, перспективными и совместимыми образцами вооружения.

Основные мероприятия совместной подготовки в 2025 году

«План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2025 год» утвержден Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности государств – членов ОДКБ.

В рамках приоритетов председательства Кыргызской Республики Объединенному штабу ОДКБ в целях совершенствования механизмов принятия решений, практических навыков органов управления предстоит провести на высоком уровне все запланированные учения и командно-штабные тренировки сил и средств системы коллективной безопасности.

Принимая во внимание характер современных вызовов и угроз, а также прогноз возможного развития ситуации в зоне ответственности Организации, разработан и согласован со всеми заинтересованными сторонами вариант учебной военно-политической и стратегической обстановки, который принят за основу для проведения в 2025 году совместных мероприятий. Основной акцент сделан на угрозы коллективной безопасности в Восточно-Европейском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности.

Ключевым мероприятием, определяющим исходные данные для совместных учений, является планируемая в марте текущего года Стратегическая командно-штабная тренировка Объединенного штаба, Секретариата, а также заинтересованных министерств и ведомств наших государств.

Впервые в ходе тренировки планируется отработать вопросы подготовки предложений и проектов решений на формирование и развертывание всех компонентов Коллективных сил.

Особенностью стратегической тренировки также будет участие в ней:

оперативной группы Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств – с целью подготовки взаимоувязанных предложений по применению формирований сил специального назначения в борьбе с терроризмом и экстремизмом в рамках ОДКБ и СНГ;

представителей Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ, в качестве наблюдателей, – с целью исследования вопросов взаимодействия с парламентскими структурами государств в интересах совершенствования механизмов и сокращения сроков кризисного реагирования.

Документы, отработанные в ходе тренировки, послужат основой для разработки замыслов совместных учений в 2025 году.

В текущем году Планами предусмотрено провести:

в сентябре – в Республике Беларусь совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2025», специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2025», материально-технического обеспечения «Эшелон-2025».

При этом замыслы этих учений планируется тесно увязать с целями совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025».

в первой половине октября – в Кыргызской Республике планируется провести оперативный сбор с Командованием и командно-штабное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2025»;

во второй половине октября – в Республике Таджикистан совместное учение с Миротворческими силами «Нерушимое братство-2025» и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2025».

Важным новым аспектом совместной подготовки является планируемое в текущем году взаимоувязанное проведение на территории Таджикистана антитеррористического учения компетентных органов государств – участников Содружества Независимых Государств с миротворческим учением «Нерушимое братство-2025», объединенных единой общественно-политической обстановкой, местом и временем их проведения.

Данное мероприятие будет проводиться в соответствии с достигнутыми договоренностями, закрепленными в подписанном в 2024 году между Организацией и Антитеррористическим центром СНГ Меморандуме о сотрудничестве, – в целях обеспечения взаимодействия региональных организаций по линии борьбы с терроризмом и экстремизмом .

Межгосударственное согласование всех вопросов, связанных с подготовкой совместных учений, будет проведено в ходе штабных переговоров и рабочих встреч.

Совместные мероприятия будут проведены на высоком уровне в интересах достижения главной цели – поддержания готовности Коллективных сил к адекватному реагированию на кризисные ситуации и выполнению задач по обеспечению коллективной безопасности.

В течение 2025 года Объединенному штабу предстоит выполнить большой объем не менее важных и сложных задач по другим актуальным направлениям развития военной составляющей Организации.

Одной из приоритетных задач года является развитие сил и средств системы коллективной безопасности, а также дальнейшее совершенствование системы управления ими с учетом поступления на оснащение в войска, предназначенные в состав Коллективных сил, новых образцов вооружения и техники, а также обеспечение их готовности к выполнению задач по предназначению.

В рамках коалиционного военного строительства будет продолжена совместная с оборонными ведомствами работа по согласованию взглядов на формирование планируемого облика силовой составляющей Организации на долгосрочную перспективу.

При этом планируется активное использование в этих целях научного потенциала базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций.

Девиз нынешнего года, проходящего под председательством Кыргызской Республики, – это «80 лет Великой Победы». В этом контексте наша принципиальная задача в 2025 году – выполнение утвержденного Советом коллективной безопасности ОДКБ в Астане «Плана мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Убежден, что и в 2025 году нам удастся достигнуть всех поставленных главами государств целей.

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