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30.01.2025 (14:48)

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей.

Продолжительность полета составила более 8 часов.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России.

На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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