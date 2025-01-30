30.01.2025 (14:48)
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей.
Продолжительность полета составила более 8 часов.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России.
На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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