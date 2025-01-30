30.01.2025 (14:30)

Личный состав Михайловской военной артиллерийской академии принял участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В марте 2025 года исполнится 30 лет официального установления Федеральным законом от 13 марта 1995 года 32-ФЗ «О днях воинской славы России» 27 января дня воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Между прорывом блокады и полном снятием фашистской блокады Ленинграда прошло 12 месяцев 14 дней – голодных, трудных, героических. Дней стойкости, мужества жителей города и его защитников, подвига воинов Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов.

Огромен вклад артиллеристов в спасение Ленинграда и его жителей, день за днём они сражались за город, не дав фашистам его покорить и сравнять с землёй.

В победный день России, отмечаемый ежегодно во всех регионах нашей Родины и особенно торжественно в Санкт-Петербурге, руководство и личный состав Михайловской военной артиллерийской академии организовал и принял участие в памятных мероприятиях.

Урок мужества с курсантами провел председатель Совета ветеранов Валерий Тищенко. Коренной ленинградец – он, в ходе своего выступления, рассказал о трагедии, пережитой в блокадные дни его родными.

Заведующий музеем истории академии провёл экскурсию для первокурсников, пополнившей их знаниями о Ленинградско-Новгородской стратегической операции, в результате которой Ленинград сбросил с себя блокадные оковы.

В 48 номере предметно-тематического издания «Михайловец» опубликованы воспоминания преподавателя академии Виктора Петровича Иванова о детских годах в блокадном городе.

Военнослужащие академии приняли участие в мероприятии для ветеранов администрации Калининского района, состоявшемся в Концертном зале «У Финляндского».

Офицеры и курсанты академии почтили память жителей и защитников города во время торжественно-траурных церемоний на Пискарёвском мемориальном и Богословском кладбищах.

Со всей ответственностью подошли военнослужщие салютного дивизиона к проведению салюта. Перед его началом состоялось торжественное построение у стен Петропавловской крепости. Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев поздравил курсантов с Днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Чётко и слаженно действуя, расчёты 12 дивизионных пушек произвели в 21 час 30 поименованных орудийных залпов. Небо над городом-героем озарилось разноцветием огней фейерверков к восторгу зрителей.

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