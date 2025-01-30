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30.01.2025 (18:00)

Около 50 школьников пополнили ряды юнармейского движения в Тюменской области

Около 50 школьников пополнили ряды юнармейского движения в Тюменской области. Мероприятие прошло в городском дворце творчества и спорта.

В ходе торжественной церемонии школьники произнесли слова юнармейской клятвы, став полноправными участниками движения. Каждому новому юнармейцу были вручены значок и юнармейская книжка. Кроме того, в рамках мероприятия отличившимся в научной, спортивной и творческой деятельности школьников наградили знаками отличия «Юнармейская доблесть» второй и третьей степени. Завершилась церемония прохождением участником юнармейского движения почётным маршем.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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