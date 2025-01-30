30.01.2025 (17:00)

Штурмовые подразделения ЮВО проходят боевое слаживание в Ростовской области

В центре подготовки военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области, личный состав, заключивший первый контракт с Минобороны России, готовятся прорывать наиболее сложные участки обороны противника, занимать тактически важные позиции и удерживать их до прибытия групп закрепления.

В ходе занятий штурмовики обучаются выбору маршрута подхода к вражеской позиции и оценке уровня организации обороны опорного пункта. Развивают навыки правильного перемещения, прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление противника из различных видов стрелкового вооружения и ручных противотанковых гранатометов.

Во время тренировок по захвату опорных пунктов, бойцы штурмовых подразделений отрабатывают различные сценарии, направленные на достижение высокого уровня взаимодействия между военнослужащими.

Личный состав обучается ведению боя в тесном контакте с подразделениями огневой поддержки, прикрывающими мобильные штурмовые группы.

Занятия проводятся инструкторами, имеющими богатый опыт в ведении боевых действий, и проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

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