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30.01.2025 (16:00)

Мотострелки военной базы ЮВО вышли для проведения занятий на полигон в Армении

Подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на территории Республики Армения, совершив марш, прибыли на высокогорный полигон «Алагяз», где приступили к полевым занятиям.

На полигоне мотострелки отработают вопросы отражения нападений разведывательно-диверсионных групп условного противника, действующих из засад и нападающих на подразделения в ходе совершения марша.

Военнослужащие выполнят упражнения учебных стрельб из всех видов штатного вооружения, а также будут совершенствовать навыки вождения боевой техники.

Полевой выход мотострелковых подразделений соединения ЮВО проходит в соответствии с планом боевой подготовки войск на 2025 год.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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