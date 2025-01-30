30.01.2025 (16:00)
Мотострелки военной базы ЮВО вышли для проведения занятий на полигон в Армении
Подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на территории Республики Армения, совершив марш, прибыли на высокогорный полигон «Алагяз», где приступили к полевым занятиям.
На полигоне мотострелки отработают вопросы отражения нападений разведывательно-диверсионных групп условного противника, действующих из засад и нападающих на подразделения в ходе совершения марша.
Военнослужащие выполнят упражнения учебных стрельб из всех видов штатного вооружения, а также будут совершенствовать навыки вождения боевой техники.
Полевой выход мотострелковых подразделений соединения ЮВО проходит в соответствии с планом боевой подготовки войск на 2025 год.
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