30.01.2025 (15:05)

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, отрабатывают штурмовые действия на полигоне в Ростовской области

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, оттачивают свои навыки по ведению штурмовых действий в учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

Подготовка личного состава проводится по специальной программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя. Опытные военнослужащие, совместно с инструкторами, обучают военнослужащих действовать в тактических группах (двойках, тройках), осуществлять штурм окопа, траншеи, укрепленного участка или опорного пункта противника, а также производить контролируемый отход.

Для обучения в учебном центре создана уникальная учебно-материальная база, которая полностью повторяет позиции противника: блиндажи, изгибы траншей и перекрытые щели.

Занятия на полигоне проходят в обстановке приближенной к боевой. В ходе подготовки активно применяются средства имитации (холостые патроны, взрывпакеты, свето-шумовые гранаты).

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения специальной военной операции для выполнения поставленных задач.

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