30.01.2025 (14:00)

В мотострелковом соединении ЮВО в Чеченской Республике проведены практические занятия по РХБ защите

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Чеченской Республике, прошла комплексная тренировка подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты по отработке задач по предназначению.

Основное внимание в ходе планового мероприятия боевой подготовки было уделено отработке нормативов по РХБ защите военнослужащими всех категорий.

Подобные тренировки позволяют личному составу наглядно разобрать все элементы подготовки, указать на наиболее часто совершаемые ошибки и отточить мастерство в выполнении каждого элемента.

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