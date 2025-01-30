30.01.2025 (13:00)

Во Владивостоке после проведения капитального ремонта открылось кардиологическое отделение госпиталя Тихоокеанского флота

Во Владивостоке после проведения капитального ремонта открылось кардиологическое отделение Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота (ТОФ).

На церемонии открытия присутствовал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, руководители военно-медицинского учреждения, представители коммерческих организаций и врачи-специалисты.

Неравнодушные к деятельности Тихоокеанского флота руководители предприятия «Колыманефтепродукт» обратились к командованию флота с предложением отремонтировать одно из отделений военного госпиталя. За 3,5 месяца строители выполнили комплекс работ с заменой электрических сетей, сантехнических коммуникаций и финишную отделку помещений. Кроме того, меценаты инициативно обеспечили отремонтированное отделение новейшим медицинским оборудованием.

Кардиологическое отделение военного госпиталя Тихоокеанского флота рассчитано на одновременное лечение 30 пациентов. Персонал отделения составляет около 30 медицинских специалистов.

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